La ruta marítima Santander, Pedreña y Somo de Alsa comienza el 26 y está incluida en la Tarjeta de Transporte regional

Alsa pone en marcha una nueva ruta marítima entre Santander, Pedreña y SomoAlsa pone en marcha una nueva ruta marítima entre Santander, Pedreña y Somo - AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER

SANTANDER 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo Alsa ha anunciado que la nueva ruta marítima entre Santander, Pedreña y Somo comenzará a operar el 26 de junio y estará incluida en la Tarjeta de Transporte de Cantabria.

El nuevo servicio marítimo estará en funcionamiento durante todo el año, y realizará de lunes a viernes 28 servicios diarios, con la primera salida a las 07.00 horas desde Somo y la última desde Santander a las 23.30. Mientras que los fines de semana se incrementará la oferta hasta los 36 servicios, finalizando con la última salida de Santander a las 04.30 horas.

La puesta en marcha del servicio, que durante el verano tendrá la salida de Santander en la zona sur del Palacete del Embarcadero y, a partir de septiembre en Los Raqueros, supondrá la creación de 13 puestos de trabajo vinculados a la tripulación, operaciones marítimas y atención a los usuarios.

Aí lo han dado a conocer, en rueda de prensa, el consejero de Fomento, Roberto Media, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, César Díaz, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, los de Ribamontán al Mar y Marina de Cudeyo, Franciso Asón y Pedro Pérez, y el director de la zona norte de ALSA, Luis García.

Precisamente, García ha informado de que las dos primeras salidas del día tendrán una frecuencia de una hora y las siguientes serán cada hora y cuarto.

Por su parte, Media ha explicado que esta nueva integración en el sistema autonómico de transporte permite que todos los usuarios puedan beneficiarse de las ventajas que supone disponer "de un moderno sistema para el pago" y, además, disfrutar de descuentos comerciales por parte de la empresa.

La tarifa del billete sencillo será de 1,75 euros entre Somo y Pedreña, y de 3,50 hasta Santander, aunque habrá descuentos del 10 por ciento para billetes de ida y vuelta, y del 30% para menores de 4 a 11 años, siendo gratuitos para los menores de cuatro.

Además, para los viajeros frecuentes habrá tres modalidades de título de viaje: bono digital de 10 viajes con un 20% de descuento (28 euros); bono de 20 viajes con un 30% de descuento (49 euros) y bono mensual con viajes ilimitados durante un mes (70 euros).

Los viajeros que utilicen la tarjeta de transporte obtendrán un descuento del 15 por ciento (2,98 euros), los usuarios de las tarjetas personalizadas con perfil joven tendrán un 20% (2,80 euros) y el perfil infantil contará con una reducción del 30% (2,45 euros).

"Esta nueva ruta viene a dar un servicio que venía prestando otra empresa, a la que hay que reconocer el trabajo que lleva ofreciendo durante décadas en Cantabria, pero siempre es positivo que se incorporen nuevos operadores que, además introduzcan mejoras como son los servicios nocturnos en fines de semana", ha destacado el titular de Fomento.

Para la puesta en marcha de esta nueva línea, la Autoridad Portuaria de Santander ha otorgado una concesión a la empresa Bahía Zero por un plazo de 12 años, que lleva aparejada una inversión de 2 millones de euros destinada tanto a la adquisición de dos embarcaciones como a la adecuación de las infraestructuras necesarias en los espacios portuarios de las tres localidades.

Igual ha destacado que la entrada en funcionamiento de este nuevo servicio marítimo regular "supone una mejora para la movilidad de toda la bahía y una nueva oportunidad para reforzar la conexión histórica que Santander mantiene con Pedreña y Somo".

En este sentido, ha señalado que la incorporación de nuevas frecuencias y embarcaciones "ofrece más opciones de desplazamiento a vecinos y visitantes, favorece una movilidad más eficiente y contribuye a poner en valor la bahía como un espacio de comunicación, actividad económica y encuentro entre municipios".