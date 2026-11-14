Dos heridos al salirse de la vía un turismo en Navalmanzano (Segovia)

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SEGOVIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, de las que no se dispone de datos de filiación, han resultado heridas este sábado al salirse de la vía un turismo en la A-601 en Navalmanzano (Segovia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 12.29 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso en el que se informaba de la salida de vía en el kilómetro 75 de la mencionada vía, donde el vehículo ha quedado volcado y sus dos ocupantes no podían salir por sus propios medios.

El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico, a Bomberos de la Diputación de Segovia y de la Diputación de Valladolid, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos al lugar.

Finalmente, se ha atendido a dos personas heridas que han sido trasladadas al Complejo Asistencial de Segovia.