Dos heridos trasladados al hospital tras volcar su coche en Adradas (Soria)

ADRADAS (SORIA), 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 36 años y una mujer de 30 han sido trasladados al Complejo Asistencial de Soria tras haber resultado heridos en la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en el kilómetro 3 de la SO-P-3002, en Adradas (Soria), según ha informado el 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar minutos antes de las 5.03 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del siniestro y solicitaba asistencia para los dos ocupantes del veículo, que había quedado volcado y uno de ellos estaba atrapado bajo en coche.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de Almazán, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico, y el equipo médico del centro de salud de Almazán.

El personal médico ha atendido y trasladado a dos heridos, un varón de 36 años, en UVI móvil, y una mujer de 30 en ambulancia de soporte vital básico, al Complejo Asistencial de Soria. Los bomberos han confirmado que han tenido que intervenir para excarcelar al paciente atrapado.