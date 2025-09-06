Dos heridos tras volcar un turismo en la A-6 a su paso por Mota del Marqués (Valladolid)

VALLADOLID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer de unos 70 años han sido trasladados al hospital Río Hortega de Valladolid tras haber resultado heridos en el vuelco de un turismo que se ha registrado en el kilómetro 201 de la A-6 a su paso por la localidad vallisoletana de Mota del Marqués, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 05.05 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del vuelco de un vehículo y solicitaba asistencia para los dos ocupantes, un hombre y una mujer que estaban heridos pero conscientes.

El 112 ha dado aviso del suceso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Mota del Marqués. Posteriormente, ambas personas han sido trasladadas en la ambulancia al hospital Río Hortega de Valladolid.