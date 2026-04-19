Dos heridos en el vuelco de un camión en la A-52 en Mombuey (Zamora)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

ZAMORA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de unos 40 años han resultado heridos este domingo en el vuelco de un camión en el kilómetro 58 de la A-52 en Mombuey (Zamora), sentido Vigo, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar a las 15.33 horas, cuando la Guardia Civil de Tráfico de Zamora ha informado a la sala de emergencias 1-1-2 del accidente y de que había un varón de 40 años atrapado en el interior de la cabina.

El 1-1-2 ha avisado de los hechos a los Bomberos de la Diputación de Zamora y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos al lugar.

Finalmente, el equipo médico ha atendido a dos personas, dos varones de unos 40 años, que han sido trasladados en ambulancia soporte vital básico al Hospital de Benavente.