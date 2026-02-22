Dos heridos en el vuelco de un turismo en la N-120 en Villarejo de Órbigo (León)

Archivo - Ambulancia Soporte Vital Básico de Sacyl - JCYL - Archivo

LEÓN, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de 28 y 27 años han resultado heridos en el vuelco de un turismo en el kilómetro 336 de la N-120, a la altura de Villarejo de Órbigo (León), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El accidente de tráfico ha tenido lugar minutos antes de las 3.27 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistencia para dos personas heridas con contusiones y erosiones a causa del suceso.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico y a un equipo médico de urgencias del centro de salud de Benavides de Órbigo.

Finalmente, se ha atendido a dos varones de 28 y 27 años, a los que se ha trasladado al Hospital de León, y a una mujer de 22 que ha sido dada de alta en el lugar.