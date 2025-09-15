Dos heridos tras el vuelco de un turismo en Herradón de Pinares (Ávila)

ÁVILA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas después de que el vehículo en el que viajaban se saliera de la carretera y volcara en el kilómetro 15 de la carretera CL-505, en Herradón de Pinares (Ávila).

Según informa el 1-1-2 a Europa Press, los hechos se han producido a las 17.00 horas, y se ha dado aviso a la Guardia Civil (Tráfico) de Ávila, a los Bomberos de Ávila y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, los organismos de emergencias han atendido a ambas personas heridas, que son una mujer y un varón de unos 50 años, a quienes se ha trasladado más tarde en UVI móvil y ambulancia de soporte vital básico, respectivamente, al hospital de Ávila.