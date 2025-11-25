Dos intoxicados por monóxido de carbono por las ascuas de una chimenea en una vivienda de Marugán

Gráfico elaborado por el 112 de Castilla y León con los datos sobre los hechos ocurrido en una vivienda de Marugán - @112CYL

MARUGÁN (SEGOVIA), 25 (EUROPA PRESS)

Dos personas de 62 y 63 años han tenido que ser trasladadas al Hospital de Segovia tras resultar afectadas por monóxido de carbono en un incidente ocurrido en una vivienda de la localidad segoviana de Marugán, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 07.41 horas de este martes, 25 de noviembre, momento en el que se informó al 1-1-2 Castilla y León de que dos personas se encontraban desorientadas y mareadas en una vivienda de Marugán. Los alertantes explicaron que habían sufrido un intoxicación por monóxido de carbono procedentes de las ascuas de una chimenea de leña.

El 1-1-2 dio aviso de este incidente a la Guardia Civil (COS) de Segovia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención primaria del centro de salud de Segovia. Quedaron informados de la situación, además, los Bomberos de Segovia.

Ya en el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió a un varón de 63 años y una mujer de 62 años, a quienes se trasladó más tarde en la ambulancia de Emergencias Sanitarias al Hospital de Segovia.