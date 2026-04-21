Dos jóvenes denunciados por hacer trompos en un aparcamiento de un centro comercial de Palencia

Archivo - Patrulla de la Policía Local. - POLICÍA LOCAL DE PALENCIA - Archivo

PALENCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia ha denunciado a dos conductores de 20 y 21 años por hacer trompos en el aparcamiento del parque comercial Arambol de la ciudad.

Según informa el Ayuntamiento, los jóvenes fueron sorprendidos por una patrulla que se encontraba realizando labores de seguridad ciudadana en la zona. Los agentes observaron como dos vehículos realizaban derrapes de manera deliberada, por lo que se les dio el alto, identificó y denunció administrativamente.

Uno de los conductores, a pesar de su corta edad, acumula múltiples sanciones por incumplimientos del Reglamento General de Circulación y del de Vehículos.