Dos jóvenes heridos en sendas agresiones durante la noche en Salamanca

SALAMANCA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro de emergencias 112 de Castilla y León ha gestionado dos agresiones con heridos que se han registrado durante la noche en la plaza del Mercado y en el paseo de Canalejas, en Salamanca capital.

La primera de ellas ha sido sobre las 03.28 horas, cuando la sala de operaciones ha recibido un aviso que alertaba de una agresión en la plaza del Mercado, donde había resultado herido un varón de 24 años.

El 112 ha trasladado el aviso al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha trasladado en ambulancia soporte vital básico al herido al C.A.U. de Salamanca.

Más tarde, a las 06.09 horas, el 112 ha recibido otro aviso que solicitaba asistencia sanitaria para atender a una mujer de 22 años que había resultado herida en una agresión a la altura del número 57 del Paseo Canalejas.

El 112 ha informado al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local de Salamanca y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico que ha trasladado a la joven al hospital.