Dos motoristas heridos tras sufrir sendas caídas en la provincia de Valladolid

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos motoristas de 49 y 61 años han resultado heridos tras haber sufrido sendas caídas a primera hora de la tarde de este sábado en la provincia de Valladolid, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El primero accidente ha sido sobre las 14.22 horas en la zona de las bodegas de Santibáñez del Valcorba, donde ha resultado herido un motorista de 49 años que ha sido trasladado en ambulancia soporte vital básico al hospital Universitario Río Horga de Valladolid.

Más tarde, en torno a las 16.15 horas, la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que informaba de la salida de vía de una moto en la VP-2304 en Sardón de Duero.

En este caso, la sala de operaciones ha avisado a Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha trasladado en ambulancia soporte vital básico al hospital Clínico Universitario al motorista, un varón de 61 años.

En este segundo accidente también ha sido necesario avisar a Medio Ambiente y a los Bomberos de la Diputación de Valladolid porque la moto estaba ardiendo y el fuego se estaba extendiendo a una zona de cultivo.