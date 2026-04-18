Dos personas heridas tras chocar un turismo contra un muro en Benavente (Zamora)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

ZAMORA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en la colisión de un turismo contra un muro en la Avenida Ferial de la localidad zamorana de Benavente, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 13.50 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente e informaba de que había resultado herida una mujer de unos 80 años.

El 112 ha dado traslado del suceso a la Policía Local de Benavente. a Tráfico de Zamora y a Emergencias Sanitarias Sacyl. En el lugar, la policía ha comunicado que eran dos las personas heridas, la mujer de unos 80 años herida e inconsciente y otra persona que estaba consciente.

Una UVI móvil de Sacyl interviendo en el lugar para atender a las personas heridas, si bien por el momento se desconoce su estado o si han precisado de traslado a un centro hospitalario.