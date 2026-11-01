Dos varones heridos en sendas agresiones en Salamanca capital

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

SALAMANCA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de unos 20 años han resultado heridos en sendas agresiones ocurridas en la madrugada de este domingo, 1 de noviembre, en Salamanca capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El 1-1-2 Castilla y León ha recibido sobre las 4.34 horas una llamada en la que se informaba de un varón de unos 20 años herido con una brecha en la cabeza tras recibir un botellazo, en la calle Correhuela, a la altura del número 12.

Así, ha trasladado el aviso a Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico en la que posteriormente se ha sido trasladado al herido al hospital.

Después, sobre las 4:47 horas, el 1-1-2 ha recibido otra llamada en la que se informaba de otro varón de unos 20 años herido tras una agresión a puñetazos, que le había dejado sangrando por la boca y la nariz en la calle María Auxiliadora, a la altura del número 54.

El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para atenderle.