Dueñas seguirá modificando la normativa autonómica en sanidad animal

VALLADOLID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, ha confirmado en una entrevista a la agencia Europa Press que su departamento va a seguir modificando la normativa autonómica a nivel de sanidad animal. "Pensamos que hay cosas que tienen que evolucionar", ha defendido el consejero de Vox que ha recordado que la actual Orden data del año 2004 y el Real Decreto del año 1998.

Dueñas ha apostado por buscar alternativas que permitan compatibilizar la salud pública con la pervivencia de la ganadería ya que, de lo contrario, "la ganadería desaparecerá". "A lo mejor es lo que quieren algunos y entonces sí que no habrá nada que controlar, pero seguiremos teniendo el problema porque la enfermedad seguirá estando en la fauna salvaje", ha sentenciado.

El titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha hecho especial hincapié en la necesidad de evolucionar "bastantes cosas" y de avanzar "junto a la ciencia" y, a modo de ejemplo, ha abogado por "empezar a probar" este mismo año la vacunación en fauna salvaje y "cuando se pueda" las vacunas para el propio ganado vacuno, como ya sucede en otros países. "Hay que ir mirando alternativas que permitan compatibilizar la salud pública con la pervivencia de la ganadería", ha apostillado.

Gerardo Dueñas ha recordado también que, junto con sus homólogos de Vox, ha trasladado por carta al ministro del ramo, Luis Planas, la necesidad de una coordinación, sobre todo para movimientos, y de que trabaje con las empresas para tener una vacuna frente a la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) "lo antes posible".

"La vacuna es posible, existe en otras zonas del mundo, por lo tanto pensamos que como medida sería la única que pueda llegar a controlar la EHE, igual que está pasando con la lengua azul", ha defendido Dueñas que ha abogado por vacunar de las dos enfermedades a la vez para hacer el menor daño posible a los ganaderos.

Preguntado por sus expectativas concretas respecto a una vacuna para hacer frente a la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica ha informado de que, si de verdad se incluye en el Catálogo de las enfermedades obligatorias, hay laboratorios que han dicho ya que podrían tener la vacuna hecha a lo largo de 2024. Dicho esto, ha reconocido que la burocracia de Bruselas puede retrasar "un poco" el procedimiento de inmunización pero ha insistido en su convencimiento de que "lo normal" sería que a lo largo de este año haya "una vacuna efectiva" para poder controlar a los animales.

"No sabemos lo que va a pasar. En primavera volverá a haber temperatura, volverá a aparecer el mosquito y no sabemos qué evolución van a tener nuestros animales", ha relatado el consejero.

PREVÉ PROTOCOLOS MENOS EXIGENTES SOBRE LA TUBERCULOSIS

Gerardo Dueñas ha reivindicado por otro lado que la presión de Castilla y León con alguna otra Comunidad y con las agrupaciones de ganaderos ha derivado en la creación de un grupo de trabajo en el Ministerio sobre Sanidad Animal.

"Tenemos claro que lo importante es la salud pública pero también tenemos claro que no podemos matar a la ganadería para que, de alguna forma, intentemos erradicar enfermedades como la tuberculosis que en algunas zonas de España, sobre todo en las zonas adehesadas, donde se convive mucho con la fauna salvaje hoy por hoy es imposible de eliminar", ha aseverado.

Dueñas ha lamentado al respecto que Europa tiene "muy pocos fondos" para sanidad animal a lo que ha añadido que este año dejará de subvencionar el apoyo al control de la tuberculosis, una enfermedad que "para Europa cada vez tiene menos importancia". "Con lo cual, inicialmente 2024 va a haber apoyo por parte del Ministerio pero no sabemos lo que va a dar de sí", ha explicado que se ha preguntado también sobre la capacidad que tendrán las comunidades autónomas.

No obstante, ha apuntado a la posibilidad de que los protocolos que se hagan a lo largo de 2024 para el control de la tuberculosis no sean tan exigentes como los que se han llevado a cabo en los últimos años, "algo necesario pero no suficiente" porque el sector lleva 30 o 35 años "con una metodología desfasada para hacer el control de las enfermedades obligatorias".

También ha recordado que Castilla y León ya cuenta con "un plan cinegético importante" para el control del jabalí y con determinadas medidas para controlar más la fauna salvaje. A esto ha añadido que su departamento se dedicará a "analizar muy mucho" todos los animales de fauna salvaje que se recojan para comprobar el porcentaje de transmisión de la tuberculosis ya que "hoy por hoy" son el gran reservorio de esta enfermedad por lo que ha vuelto a demandar al ministro un "plan especial" en toda la dehesa española diferente al resto de zonas nacionales y europeas.

En este sentido, ha reprochado la "presión" a la Consejería de Agricultura de Castilla y León, cuya prevalencia gira en torno al 2 por ciento en tuberculosis, cuando hay comunidades autónomas, como Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía, "que multiplican por dos, por tres o por cuatro".

"No es un problema solamente nuestro, por eso ahora las asociaciones ganaderas están creciendo en casi toda esa zona de España. Yo creo que es una zona donde si queremos que la Dehesa como patrimonio natural siga existiendo tenemos que tener animales en la dehesa y para tener animales en la dehesa tenemos que tener otra forma de controlar la tuberculosis o de compatibilizar la existencia de la tuberculosis con los animales", ha sentenciado.