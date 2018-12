Dujo exige que no haya "dinero público" para Azucarera y aplaude la decisión de Acor "por querer quedarse" en CyL

Publicado 20/12/2018 14:22:03 CET

VALLADOLID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja, Donaciano Dujo, ha exigido que no haya "dinero público" para Azucarera después de que haya decidido "de forma unilateral" bajar el precio de la remolacha de 42 a 36 euros, al tiempo que ha aplaudido la decisión de Acor de mantenerlo con lo que demuestrar "querer quedarse" en Castilla y León.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante el balance del año. "Pasar de 42 a 36 euros deja sin margen de beneficio al agricultor", ha advertido para insistir en que sin ese margen solo hay dos opciones, "no sembrar el cultivo o llevar la producción a Acor que demuestra que se quiere quedar al mantener las condiciones".

Una postura, ha aclarado, que ayer trasladó al Ministerio y que también se la comunicará a la Junta en el próximo Consejo Agrario que se celebrará el próximo 26 de diciembre.

Sobre el precio que conforma la remolacha, Dujo ha explicado que 26 euros es el valor del cultivo, al que hay que sumar diez euros en ayudas procedentes de la PAC y el PDR y entre 6 y 7 que ponen de complemento las industrias. "Asaja quiere mantener las ayudas y peleará para que así sea en el próximo marco presupuestario pero en estos momentos no se puede poner de ayuda pública a la remolacha ni un euro más y menos a quien se quiere marchar; si hay que ayudar es a Acor que se quiere quedar", insiste.

Sobre la reunión que mantuvo ayer la organización, el secretario general de Asaja, José Antonio Turrado, ha aclarado que se estudiaron medidas jurídicas para ver si hay posibilidades de ir "a un laudo judicial" o "acudir a los tribunales". "Se comprometió a realizar un trabajo jurídico, pero no a mucho más", ha resumido.

No obstante, ha señalado que ambas medidas tienen un recorrido "largo" y los agricultores necesitan una respuesta "urgente" para hacer previsiones de siembra. "Si no hay respuesta pronto no servirá de nada y creemos que una respuesta pronto no lo va a haber", ha puntualizado.

Sobre la posibilidad de acudir a los tribunales, Turrado ha puntualizado que si hay una "mínima posibilidad de ganar" lo harán