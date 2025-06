Duran i LLeida pide "estabilidad política" y rechaza que se vea al empresario como "retrógrado": "Es pasado ideológico"

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Josep Antoni Duran i Lleida, ha reclamado que se "despeje" le horizonte de inestabilidad política que se vive en la actualidad, al tiempo que ha rechazado que se vea al empresario como una figura "retrógrada" en contra de "cualquier avance social".

Minutos después de presentar el IX Observatorio del Comercio Electrónico de Alimentación en Valladolid, el exconsejero de la Generalitat de Catalunya, entre otros cargos políticos, ha reclamado, tanto como "expolítico y como presidente de Asedas, estabilidad"

"Y es evidente que los acontecimientos pues no están dando un horizonte de estabilidad, Por lo tanto, cuanto antes se despeje ese horizonte, no digo de qué manera debe despejarse en el marco político, no es hoy mi papel, esa inseguridad mucho mejor para todos, para el Gobierno, para la oposición y fundamentalmente para la sociedad y el mundo económico que tiene que continuar trabajando sabiendo que la tranquilidad y la estabilidad es garantía fundamental para ellos", ha reflexionado.

También se ha referido a la reducción de la jornada laboral, que rechaza al no tomarse en el seno del Diálogo Social. En este sentido, ha argumentado que "cualquier tema laboral" debe solucionarse en este órgano "con presencia de patronal, de empresas y de Gobierno". "Y no sirve decirles que la patronal no ha querido sentarse. La patronal no quiere sentarse cuando le dicen siéntese pero vamos a tomar esta medida en concreto", ha agregado.

Al hilo de estas palabras ha lamentado que sea una ministra de izquierda --en relación a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz-- la que se quiera "cargar" el Diálogo Social, "una reivindicación" de fuerzas progresistas.

De ahí que haya agradecido a "PP, VOX y Junts" su oposición a la medida y en especial a la formación catalana al formar parte de la "mayoría de la investidura". "Es público y notorio que han recibido presiones halagándoles para atraerles a la tesis de la vicepresidenta o luego recriminándoles, presentándoles como la derecha más derecha de las derechas", ha abundado.

En este contexto, ha alegado que el empresario debe ir con la "cabeza alta" y que "apoyar a la empresa, a la creación de riqueza, es positivo". "Esto no puede ser tildado de ninguna de las maneras como de retrógrado. Seguir pintando al empresario como un retrógrado que no quiere avanzar socialmente, eso es ya pasado ideológico y normalmente la mayoría de las fuerzas políticas saben perfectamente qué significa para el conjunto de la sociedad crear riqueza, porque sin ella no hay distribución posible", ha finalizado.