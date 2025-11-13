El eclipse de 2026, el vino, las tapas y la Controversia centran las propuestas de Valladolid en Intur

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, presentan el expositor del Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid en Intur. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El eclipse de 2026, el vino, las tapas y pinchos y el 475 aniversario de la Controversia de Valladolid centran las propuestas del expositor conjunto de Ayuntamiento y Diputación en la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur), que se celebra hasta el próximo domingo, 16 de noviembre.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, han presentado este jueves, 13 de noviembre, el expositor ubicado en el pabellón 2 de la Feria de Valladolid.

Ayuntamiento y Diputación se ubican "de la mano" para promocionar en Intur a la ciudad y provincia de Valladolid, que aúna una de las "grandes" ofertas turísticas de España al ofrecer "experiencias interesantes".

Ambas instituciones pretenden así poner en valor las "cosas maravillosas" que alberga la provincia de Valladolid, tal y como ha destacado Jiménez, quien ha destacado que en esta ocasión desde el Ayuntamiento se ha apostado por cuatro ejes.

El primero de ellos recala en la gastronomía, pues se trata de la promoción del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas y Campeonato Mundial de Tapas 'Ciudad de Valladolid', citas que cobran un "protagonismo importante" en Intur al coincidir con la reciente celebración de la XXI y la IX edición, respectivamente, así como en el Festival de la Tapa este fin de semana.

El objetivo es ensalzar la oferta gastronómica de "calidad" de Valladolid, que cuenta con "sello propio", como se ha demostrado al ganar el concurso nacional el restaurante vallisoletano Habanero Taquería, ha subrayado la edil.

El vino ocupa también una parte destacada de las propuestas, en concreto con la promoción del Centro Cultural del Vino que se ubicará en el Monasterio de Las Catalinas, que "verá la luz del año que viene".

"Intur es una buena manera de decir a los visitantes que próximamente habrá un centro importantísimo, de referencia internacional, en torno a la cultura vitivinícola de la provincia", ha incidido Jiménez, para precisar que esta propuesta también se vincula a la Feria AR-PA, que se celebra de forma paralela a Intur en la Feria, ya que se trata de un monasterio patrimonio de la ciudad.

En tercer lugar, la iluminación navideña es otra de las propuestas al tratarse de "uno de los escaparates más interesantes para atraer el turismo navideño", una apuesta vinculada al comercio y que supone un "atractivo singular" que, además, "dota de una gran belleza" a la ciudad.

En este sentido, la concejal ha señalado que el encendido tendrá lugar el 27 de noviembre y que, como novedad, la ciudad contará con más calles iluminadas y elementos navideños uevos en plazas "significativas".

El 475 aniversario de la Controversia de Valladolid, que se extiende entre 2025 y 2026 con numerosas actividades, también forma parte del expositor de Diputación y Ayuntamiento, cuya concejal de Turismo ha ensalzad las conferencias, representaciones y rutas que ayudarán a los visitantes a "entender cómo han evolucionado los derechos humanos".

OFERTA EN LA PROVINCIA

Por su parte, la Diputación de Valladolid va a mostrar la amplia y variada oferta turística, cultural, gastronómica, natural y patrimonial de la provincia, para lo que se han integrado en el stand varias imágenes significativas como la Iglesia de San Cipriano, en San Cebrián de Mazote, "joya" del prerrománico español en un entorno natural "privilegiado"; la Plaza Mayor de Villalón de Campos que representa la importancia de las plazas mayores como "centro neurálgico" de los pueblos, y los danzantes' de Herrín de Campos, ejemplo de la conservación de las tradiciones etnográficas de Tierra de Campos.

Además, tal y como ha apuntado Migallón, se apuesta por una "nueva forma de turismo" en la provincia, el vinculado a la astronomía, capaz de "atraer" y permitir el "disfrute de la riqueza natural" de la provincia.

En este sentido, ha subrayado la oportunidad que supone para Valladolid el eclipse solar del próximo 12 de agosto de 2026. "La provincia de Valladolid es un lugar estratégico para poder disfrutarlo", ha resaltado.

Junto a ello, la institución provincial ha optado por reivindicar en este expositor las plazas mayores como "centro neurálgicos" de los pueblos, las iglesias o tradiciones como la danza del paloteo, en un conjunto de imágenes que permiten "redescubrir" la provincia a partir de su patrimonio e historia.

La Semana Santa ocupa, asimismo, un lugar en este expositor con la presencia de un cofrade gigante, figura que repite en Intur, una cita en la que tanto Diputación como Ayuntamiento llevarán a cabo distintas actividades en torno a las mencionadas propuestas.

ACTIVIDADES

En concreto, se llevará a cabo la recreación de una escena de la visita teatralizada 'La Controversia de Valladolid' que la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid ha puesto en marcha.

En ella, uno de los protagonistas de este hecho histórico, Bartolomé de las Casas, narrará la historia de uno de los momentos históricos recreando las tesis que se expusieron en la ciudad y que marcaron la evolución de la historia del hombre, consideradas como precursoras del desarrollo de los Derechos Humanos. La puesta en escena se realizará el viernes 14 a la 13.00 horas, el sábado a las 18.00 horas y el domingo a la 13.00 horas.

Asimismo, el espacio de la Diputación ofrecerá una programación continua de actividades durante todo el fin de semana, con presentaciones, talleres, degustaciones, juegos interactivos de Kahoot y actuaciones vinculadas a los municipios y recursos turísticos provinciales.

Entre ellas, destacan propuestas relacionadas con la astronomía, como observaciones solares y talleres infantiles a cargo del Centro Astronómico Cielo y Tiedra; muestras gastronómicas de productos locales como la trufa negra, la miel o el piñón, y representaciones culturales y musicales de diferentes localidades.