Ecologistas en Acción pide a la Junta información sobre el incidente con un oso en San Martín de los Herreros (Palencia)

PALENCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción-Palencia ha solicitado a la Junta información detallada sobre el incidente ocurrido con un oso en el cercado de una explotación ganadera de San Martín de los Herreros, pedanía de Cervera de Pisuerga (Palencia), con el objetivo de analizar "de manera objetiva lo sucedido".

Según ha informado la organización ecologista en un comunicado recogido por Europa Press, la denuncia -realizada por una ganadera de esta localidad y respaldada por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)- apunta a que el animal lleva aproximadamente dos años accediendo a las instalaciones de la granja.

Sin cuestionar la necesidad de atender los posibles daños ni de buscar soluciones a la convivencia con la fauna salvaje, la asociación ha considerado imprescindible abordar el debate "con rigor y conocimiento" de todas las circunstancias.

En concreto, la entidad ambiental ha reclamado conocer si la explotación recibe financiación pública, si ejecuta las medidas preventivas promovidas por la Administración y exigidas por el Tribunal Supremo, el coste de estas actuaciones y las posibles indemnizaciones abonadas por daños de la fauna salvaje.

Asimismo, ha pedido detalles sobre el régimen de adjudicación y uso de las más de 1.400 hectáreas de Montes de Utilidad Pública vinculadas a la localidad, así como sobre las condiciones de acceso y aprovechamiento de estos terrenos de titularidad pública.

En este sentido, ha preguntado si se garantiza el cumplimiento de la legalidad administrativa en los municipios de la Montaña Palentina en los casos en los que coinciden en la misma persona la actividad ganadera y la alcaldía de las entidades locales responsables de adjudicar los pastos comunales.

Por último, Ecologistas en Acción-Palencia ha señalado que disponer de estos datos permitirá determinar "si tras la denuncia existe un trasfondo que va más allá de los daños al ganado" o si responde al "argumentario que la extrema derecha quiere imponer en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental en su cruzada contra la fauna silvestre".

Por ello, ha apelado a la "responsabilidad" de los representantes políticos y de las organizaciones agrarias para "evitar la instrumentalización partidista" de la coexistencia entre la ganadería y las especies protegidas.