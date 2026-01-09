Ecologistas llevan a los tribunales el proyecto 'Stelarium Ávila Center' previsto en una zona "protegida" de gredos

ÁVILA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha anunciado que ha llevado a los tribunales el proyecto 'Stelarium Ávila Center', un complejo que la Diputación de Ávila pretende construir en una de las zonas más protegidas y sensibles del Parque Regional de la Sierra de Gredos.

El proyecto se quiere levantar en la finca El Colmenar, en el Puerto del Pico, un espacio natural de enorme valor ecológico, según han explixado desde EA, quien ha precisado que se trata de un terreno clasificado como zona de uso limitado del Parque Regional, "uno de los niveles más altos de protección, solo por debajo de las zonas de reserva".

Además, cuenta con amparo legal europeo al formar parte de la Red Natura 2000, como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC).

A pesar de todo ello, la Junta ha autorizado a la Diputación la construcción en este enclave "sin exigir siquiera una Evaluación de Impacto Ambiental, un requisito que exigen a proyectos de menor envergadura situados en zonas protegidas", como han explicado desde la organización ecologista, quien ha apuntado que es un proyecto que se pretende financiar con fondos Next Generation de la UE.

Para Nuria Blázquez, portavoz de Ecologistas en Acción Ávila, "esta decisión supone un grave incumplimiento de la normativa ambiental y una dejación de funciones por parte de la administración encargada de proteger estos espacios".

Ecologistas en Acción ha intentado frenar este proyecto por todas las vías legales posibles y ha presentado alegaciones y recursos tanto ante la Diputación como ante la Junta, aunque todas ellas han sido rechazadas.

Según ha señalado Jaime Doreste, abogado especializado en derecho ambiental y urbanístico y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que llevará el caso, "es especialmente preocupante que se pretendan usar fondos europeos Next Generation para financiar proyectos que ponen en peligro espacios protegidos por la Unión Europea".

Ante esta situación, Ecologistas en Acción ha decidido acudir a los tribunales para defender la Sierra de Gredos y exigir que se cumpla la ley. La organización confía en que la justicia atienda los argumentos presentados y paralice un proyecto que nunca debió autorizarse.

Ecologistas en Acción hace un llamamiento a la ciudadanía para que defienda el patrimonio natural común y exija a las administraciones que respeten los espacios protegidos. Gredos no se vende ni se urbaniza: se protege.