La economía de CyL creció un 3,3% en 2025 impulsada por la industria y los servicios y lastrada por las exportaciones

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La economía de Castilla y León creció un 3,3 por ciento en el año 2025, dos décimas menos que el año anterior, impulsada principalmente por la industria y por los servicios, aunque también por el sector primario, pero lastrada por el sector exterior que, a diferencia de lo ocurrido otro años, en esta ocasión tuvo una contribución negativa de una décima --las exportaciones cayeron un 0,3 por ciento y las importaciones un 0,2 por ciento--.

De hecho y según ha explicado el consejero de Economía y Hacienda en funciones, Carlos Fernández Carriedo, sin ese factor diferencial respecto a lo ocurrido en 2024 y en años anteriores la economía de Castilla y León habría crecido una décima más y habría cerrado 2025 al 3,4 por ciento.

No obstante, Fernández Carriedo ha destacado el "relevante" incremento de la economía de Castilla y León en 2025, que creció siete décimas más que la media española (2,6 por ciento), más del doble que de la UE (1,4 por ciento) y casi el triple que la zona Euro (1,2 por ciento).

A esto ha añadido que el "alto nivel de crecimiento" de la economía de Castilla y León ha superado tanto las previsiones del límite de gasto no financiero como la revisión que realizó la Junta en el mes de octubre cuando la Junta presentó el escenario macroeconómico que acompañó al presupuesto de 2026.

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