Ecosteel Solutions retomará su actividad en noviembre tras finalizar las negociaciones del ERE

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 27 (EUROPA PRESS)

Ecosteel Solutions ha alcanzado un acuerdo con los representantes de los trabajadores que pone fin al expediente de regulación de empleo (ERE) presentado el pasado mes de agosto, que finalmente solo afectará a siete trabajadores (inicialmente era a los 24 de plantilla) y la actividad se retornará, de forma paulatina, el próximo mes de noviembre.

El expediente, que ha finalizado con acuerdo, contempla diversas medidas alternativas y mejoras al objeto de minorar las repercusiones que han supuesto las extinciones de contratos de trabajo.

"El acuerdo ha sido posible gracias al diálogo, la responsabilidad y la actitud constructiva de las partes implicadas", ha señalado la empresa en un comunicado recogido por Europa Press.

Ecosteel considera ahora "clave" trabajr "unidos, sumando esfuerzos y capacidades para afrontar con éxito esta nueva etapa" y ha apuntado que la colaboración y el compromiso de cada persona serán "clave" para superar los retos que tienen por delante y consolidar el futuro de la empresa.

"Apostamos firmemente por la continuidad de la actividad, confiando en que las nuevas medidas anunciadas por la Unión Europea a inicios de octubre se hagan realidad y permitan proteger la producción local frente a importaciones que han desestabilizado el mercado en los últimos años", ha apuntado.

Además, ha señalado que inician esta nueva etapa "con el firme compromiso con la calidad, la innovación y el empleo local" y ha agradecido a toda la plantilla "su esfuerzo, comprensión y profesionalidad durante este periodo de incertidumbre".

"La actitud y dedicación de los trabajadores han sido esenciales para llegar hasta aquí", ha agregado Ecosteel, que estima que "el trabajo en equipo, el apoyo mutuo y la implicación y colaboración de todos quienes forman parte de la empresa serán fundamentales para lograr los objetivos".