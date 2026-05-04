La edición 'EsperanZa' de Las Edades del Hombre cierra sus puertas tras recibir casi 200.000 visitantes

Foto de familia de la clausura de Las Edades del Hombre. - JUNTA DE CYL

ZAMORA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La edición 'EsperanZa' de Las Edades del Hombre ha celebrado su clausura este lunes tras recibir casi 200.000 visitantes en sus seis meses y medio de funcionamiento. En concreto, la exposición ha acogido a 198.115 personas en las sedes ubicadas en la Catedral de Zamora, la iglesia de San Cipriano y el Carmen de San Isidoro, todo, en la capital de la provincia.

Con esos datos, la clausura se ha celebrado en la Catedral con la presencia del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, junto al vicepresidente de la Fundación Las Edades del Hombre, Mikel Garciandía, y el obispo de Zamora, Fernando Valera.

El consejero ha señalado que "este éxito indiscutible ha confirmado, una vez más, el interés que despierta el patrimonio cultural y religioso y el acierto de la propuesta desarrollada en esta ciudad, que se explica, en gran medida, por la calidad de las piezas de arte sacro expuestas, así como por su integración en los distintos espacios y por su vinculación profunda con la ciudad de Zamora y su identidad histórica y antropológica".

Según el consejero, las Edades del Hombre se confirma, año tras año, como uno de los grandes proyectos culturales de Castilla y León y, por ello, "la Junta de Castilla y León respalda esta exposición como símbolo de identidad autonómica y referente del arte sacro y, desde el primer momento, ha mantenido un compromiso constante, tanto con la financiación de las exposiciones, como mediante la restauración de bienes patrimoniales, tanto muebles como inmuebles, en un esfuerzo significativo dirigido a la protección y promoción de esta riqueza colectiva".

En este sentido, Santonja ha destacado que los visitantes han valorado la exposición también, "la coherencia del discurso expositivo y las propuestas innovadoras, como la experiencia inmersiva de realidad virtual en la Catedral y el programa educativo desarrollado en la iglesia de San Isidoro, que han tenido una acogida excelente". El laboratorio didáctico ha contado con la visita de 5.431 escolares.

DATOS DE LAS ENCUESTAS

Durante el desarrollo de este ciclo expositivo en Zamora, la Fundación Las Edades del Hombre ha completado la muestra con un "amplio programa de actividades paralelas". "Todo ello ha contribuido a la repercusión económica y turística de la exposición para la ciudad y la provincia de Zamora. Así, según las encuestas realizadas por la Fundación, los visitantes califican la muestra con una nota de 9,2 sobre 10 y, además, casi un 83% de los encuestados tenían previsto comer, hacer compras o pernoctar en Zamora y el 54% pretendía visitar algún otro lugar de la provincia".

Esto indica, en palabras del consejero que, "desde una perspectiva económica y social, representa un modelo ejemplar de desarrollo basado en la conservación, gestión y difusión del patrimonio cultural".