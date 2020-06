El Edificio LUCIA de la UVA, primero en el mundo que recibe el certificado WHOSIE contra el contagio del virus

Igea lo ha puesto como ejemplo de la "inteligencia y el trabajo colectivo en Castilla y León"

VALLADOLID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha puesto al Edificio LUCIA de la Universidad de Valladolid como "buena muestra de lo que suponen la inteligencia y el trabajo colectivo en Castilla y León", durante el acto en el que el inmueble ha recibido el certificado World Organization for Safety and Health in Indoor Environment (WHOSIE) de protección de edificios contra el contagio de virus, primero en obtener tal reconocimiento.

El también portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior del Gobierno autonómico, en un acto en el que ha estado acompañado por el rector, Antonio Largo Cabrerizo, y el director técnico de WHOSIE, Rafael Díez, ha recordado que la UVA, "como todas las Universidades" de la Comunidad, ha estado trabajado "duramente" durante la crisis de la COVID-19. En concreto, ha especificado Igea, la UVA "no sólo ha estado diseñando protocolos, sino también realizando PCR" a lo largo de estos meses.

En este sentido, el vicepresidente de la Junta ha señalado que existen "dos tipos de organizaciones y dos tipos de personas". "Hay quienes no saben reaccionar y se quejan", ha manifestado Igea, que, por el contrario, ha resaltado que "luego hay entidades que ponen todo su esfuerzo en buscar soluciones, en adaptarse a las circunstancias y en colaborar". La UVA, ha dicho, "ha trabajado muy duro por adaptarse, por ayudar a la sociedad a sobrellevar y a vencer esta pandemia".

"Castilla y León se ha enfrentado a la COVID-19 en una situación muy difícil, pero lo ha hecho con inteligencia, con capacidad de adaptarse y capacidad de respuesta", ha insistido el vicepresidente autonómico, que ha señalado que, "aun siendo muy doloroso" lo que ha ocurrido, la Comunidad "lo ha pasado de la mejor manera posible".

OTOÑO E INVIERNO INCIERTOS

Ahora, ha avanzado Igea, la Comunidad se enfrenta a un "otoño y a un invierno inciertos", por lo que ha destacado que la adaptación de edificios, como el LUCIA, "debe ser un símbolo, una señal para Castilla y León", de forma que, si vuelve a producirse una crisis sanitaria como la que ha acontecido en estos meses, "se esté lo más preparado posible".

Con todo ello, el vicepresidente ha agradecido a la Universidad de Valladolid "todo el trabajo" que ha hecho, así como "el que queda por hacer". "Es un lujo contar con gente como vosotros", ha concluido.