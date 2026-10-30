Educación convoca por 170.000 euros las ayudas al estudio de enseñanzas artísticas superiores

Archivo - Abierto el plazo para las enseñanzas Artísticas y Superiores con 881 plazas en Málaga - JUNTA - Archivo

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha convocado ayudas al estudio dirigidas al alumnado de enseñanzas artísticas superiores de Castilla y León para el curso 2026-2027, con una partida global de 170.000 euros, según publica el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La resolución establece dos modalidades de financiación. La categoría de aprovechamiento académico dispone de 93.854 euros para estudiantes de segundo curso en adelante de grado y de máster, con asignaciones de entre uno y diez euros por crédito superado.

Por su parte, la opción de renta cuenta con 76.146 euros para todos los cursos de grado, con importes individuales de entre 100 y 350 euros.

Para la obtención de las subvenciones, los aspirantes necesitan la matriculación en un centro oficial de la Comunidad durante el presente ejercicio académico. Entre las condiciones exigidas figuran el empadronamiento en un municipio castellano y leonés, la concesión previa de la beca de matrícula del Ministerio de Educación y la ausencia de una titulación equivalente o superior.

Las solicitudes se tramitarán en el plazo de veinte días hábiles. La presentación se efectuará a través de la sede electrónica de la Administración autonómica o del Portal de Educación de la Junta.