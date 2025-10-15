Educación gestiona una inversión total de 143,1 millones, con 8,7 millones para el IES Villaquilambre (León)

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación gestionará una inversión total de 143,1 millones, una cantidad que mantiene la tendencia de las últimas cuentas aprobadas en febrero del 2024 al experimentar un repunte del 13,7 por ciento --123,5 millones-- y que incorpora partidas como los 8,7 millones de euros que se destinarán al IES Villaquilambre de León.

En total Educación gestionará una inversión de 143,1 millones de euros, la mayoría de ellos dependerán de la Dirección general de Centros e Infraestructuras con 134,6 millones de euros, de los que 36,5 serán para centros de Infantil y Primaria; 73,3 para los de Secundaria, FP, Educación Especial, Arte e Idiomas, medio millón para Educación Compensada y 24 para Tecnologías Información y Comunicación de la Administración Regional.

Según refleja el proyecto que ha registrado este viernes el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Mañueco, en las Cortes el departamento que tutela Rocío Lucas dedicará 143,1 millones a inversión de una cuantía total de 3.050,33 millones que tiene consignados en el proyecto de presupuestos, una cuantía que supone en su conjunto un incremento del 11,4 por ciento con respecto a las cuentas de 2024.

Entre las inversiones más destacadas en Educación Infantil y Primarias se sitúa el más de medio millón (590.000 euros) para la construcción de un anexo en el CEIP Trepalio-Trobajo del Camino (León) o los 540.000 euros para el gimnasio del CEIP La Viña-Zamora.

En cuanto a las inversiones en Educación Secundaria, FP, educación especial, arte e idiomas destacan los más de 17 millones que se destinan a obras reposición y mejora de los centros, los 8,7 millones para el IES Villaquilambre (León); los 5,9 para la construcción del polideportivo en el IES Eras de Renueva, también en León o los 5,7 millones para un nuevo aulario en el IES Diego Siloe de Burgos.

También hay que destacar el impulso que se dará a la Escuela 4.0, con 7,4 millones consignados.

Por su parte, la Dirección General de Planificación y Ordenación invertirá 856.000 euros, todos ellos para intérpretres de lengua de signos y la de Innovación y Promoción del profesorado 2,9 millones para mejorar la calidad de la enseñanza, casi la mitad para formación del docente.

Por último, Dirección General de FP contará con inversiones por 935.707 euros, la mayoría también en formación del profesorado; mientras que la Agencia de calidad del Servicio Universitario gestionará 71.745 euros, entre ellos 6.000 para Evalucación de Titulaciones.