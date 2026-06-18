Educación inicia con CSIF una ronda de contactos pra aboradar la mejora de las condicones del docente

María Pardo, en la reunión con CSIF. - JCYL

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María Pardo, ha iniciado con CSIF una ronda de reuniones con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación.

El objetivo de estos encuentros es trasladar su interés por abordar "la mejora de las condiciones del profesorado, un colectivo fundamental en la consecución y consolidación del éxito educativo en Castilla y León", detalla el departamento en un comunicado.

La primera de estas reuniones se ha celebrado hoy con el sindicato más representativo de la Comunidad, CSIF. Al encuentro han asistido el presidente nacional del sector Educación, Mario Gutiérrez, y la presidenta autonómica del sector Educación en Castilla y León, Isabel Madruga Bajo.

En los próximos días, la consejera mantendrá encuentros con el resto de sindicatos que cuentan con representación en el sector: ANPE, STECYL-i, UGT - SP y CCOO.