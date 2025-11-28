La Ejecutiva del PSOE de Zamora propone a Iñaki Gómez como cabeza de lista a las Cortes

La Ejecutiva del PSOE de Zamora, durante la reunión de este viernes - PSOE ZAMORA

ZAMORA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ejecutiva del PSOE de Zamora ha propuesto a Iñaki Gómez como cabeza de lista a las Cortes de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán en marzo, de forma que el secretario de Organización de los socialistas en la provincia será el número uno de una candidatura completamente renovada.

Una candidatura en la que no aparecen los nombres de los tres procuradores actuales por la circunscripción: Ana Sánchez, José Ignacio Martín Benito y Carlos Fernández Herrera.

Además de Iñaki Gómez, la número dos de la lista propuesta por la Ejecutiva será Patricia Martín, secretaria general del PSOE de Benavente; mientras que el tres corresponde a Javier García, secretario de Educación del PSOE de Castilla y León. Completan la candidatura María Velasco, Ismael Aguado, Ana Isabel Santos y Andrés González.

Tal y como establece el procedimiento interno, esta lista será ahora remitida a las diferentes agrupaciones locales, que celebrarán sus respectivas asambleas en las próximas semanas para debatirla, validarla o plantear sus propias propuestas.

La Comisión Ejecutiva Provincial ha recordado que este es un proceso abierto y participativo, en el que las agrupaciones de toda la provincia podrán elevar sus sugerencias y alternativas, ya que todas ellas serán analizadas antes de configurar la propuesta definitiva.

Tras la decisión de la Ejecutiva, el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, ha agradecido el "trabajo, la dedicación y el compromiso" de los procuradores socialistas que, durante estos años, "han defendido a Zamora con fuerza y con dignidad en las Cortes" y han levantado la voz y "han denunciado el abandono sistemático de la Junta".

Sobre la nueva lista, Fagúndez ha remarcado que representa "una profunda renovación" y que "se trata de una propuesta de candidatos y candidatas con energía, preparada para pelear por Zamora y que recoge el relevo de forma natural, aportando nuevas ideas y nuevas miradas".