El Ejército crea un sistema para evitar la contaminación del embalse de Serones (Ávila) por cenizas del incendio

ÁVILA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11 del Ejército de Tierra ha finalizado este domingo, 17 de agosto, los trabajos en el entorno del embalse abulense de Serones, donde han creado un sistema de drena que evitará que, en caso de lluvia, el agua se vea contaminada por las cenizas del incendio de El Herradón de Pinares.

Ante el riesgo de que la ceniza del incendio contamine el embalse que abastece de agua a la capital, el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, solicitó al Ministerio de Defensa colaboración en medidas preventivas ante la falta de maquinaria pesada en la provincia y la posibilidad de que las precipitaciones arrastren las cenizas hasta el embalse.

Así, los trabajos se han realizado con maquinaria proporcionada por el Regimiento de Ingenieros número 11, con base en Salamanca, tras la coordinación del Ayuntamiento abulense con el Ministerio de Defensa.

En concreto, las labores han consistido en la creación de anillos y sistemas de drenaje que permitan retener la ceniza en la tierra para evitar que el agua arrastre los restos hasta el embalse, con el objetivo principal de garantizar que el agua que llega a la potabilizadora pueda tratarse y mantener el abastecimiento a los vecinos.

Al respecto, Sánchez Cabrera ha recordado que la provincia "ya tiene experiencia" en el pasado con episodios de falta de agua potable tras incendios forestales, y ha insistido en que su prioridad es "prevenir esa posible contaminación".

El incendio de El Herradón de Pinares se encuentra en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 y una decena de medios trabajan en el lugar para lograr sofocar el fuego.