Realojan a los vecinos de Urraca-Miguel (Ávila) tras la bajada a índice de gravedad 1 del incendio de Herradon

ÁVILA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos del municipio abulense de Urraca-Miguel, que permanecían desde este viernes, 15 de agosto, en el Centro de Congresos y Exposiciones El Lienzo Norte de la ciudad por el incendio forestal declarado en Herradón de Pinares, han sido realojados este sábado, 16 de agosto, tras la "evolución favorable" del fuego y la reducción del índice de gravedad a nivel 1.

Según el técnico jefe de jornada en el centro provincial de mando de Ávila, Pablo José Montejo Barreña, a lo largo de la jornada se ha registrado "una pequeña reproducción" en la zona, que ha sido controlada por medios aéreos y terrestres.

Posteriormente, con la finalización de la pasada del bulldozer en el tramo que quedaba sin perimetrar, el director técnico de Extinción y el jefe de jornada han propuesto el regreso de la población a sus viviendas.

Por otro lado, el Regimiento de Especialidades de Ingenieros del Ejército de Tierra, procedentes de Salamanca, ha comenzado los trabajos de contención de las cenizas del incendio para evitar que se depositen en el embalse abulense de Serones.

La Junta ha destacado que, pese a que las previsiones meteorológicas anuncian altas temperaturas en los próximos días, el incendio se encuentra ya perimetrado, por lo que se espera que no haya nuevas reproducciones o, de producirse, queden dentro del perímetro.