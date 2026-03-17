Las elecciones al Rectorado de la UVA se celebrarán el 28 de abril

Archivo - Antonio Largo Caberizo, rector de la Universidad. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la UVA, Antonio Largo, ha firmado la convocatoria electoral por la que se convocan elecciones de representantes en el Claustro Universitario y de Rector de la Universidad de Valladolid. Las elecciones se celebrarán el día 28 de abril de 2026, de acuerdo con el calendario aprobado por el Consejo de Gobierno. (http://www.uva.es/elecciones2026).

Si ninguno de los candidatos consiguieran la mayoría en esa primera ronda, la segunda se celebrará el 14 mayo, mientras que la proclamación definitiva será el próximo 20 de mayo.

Por otra parte, los miembros del Consejo de Gobierno han aprobado la oferta de empleo público de personal docente e investigador de la Universidad de Valladolid para este año, así como la dotación de 126 plazas para la estabilización y promoción de personal investigador, profesorado ayudante doctor, profesorado contratado doctor, profesorado permanente laboral y profesor titular de universidad, detalla la institución en un comunicado.

El órgano de gobierno de la UVA ha dado el visto bueno también a la primera fase del Plan de Ordenación Docente para el próximo curso. Esta oferta docente estará conformada por 77 titulaciones de grado, 5 semestres internacionales, 17 programas de doble titulación y 67 de Máster, con un total de 4591 asignaturas y 17.979 grupos docentes.

Como novedades en la oferta docente para el curso 2026-2027, la UVa incorpora el Grado en Biotecnología (adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias), el Grado en Farmacia (Facultad de Medicina) y el Grado en Enfermería (Facultad de Enfermería del campus de la UVa en Palencia).