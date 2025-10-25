Elma Saiz afirma que "no es de extrañar" que votantes del PP voten a Vox cuando hacen las mismas políticas

LEÓN 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha manifestado este sábado que "no es de extrañar" que votantes del PP voten ahora a Vox, ya que hacen las mismas políticas.
En este sentido, ha dado ejemplos de la política del PP como su voto a favor de una proposición de ley de Vox para restringir la regularización de inmigrantes por arraigo. "Es que ya no hay diferencia en discurso migratorio", ha apuntado y ha agregado que "si votan como Vox, si hacen las políticas de Vox, no será de extrañar que sus votantes voten a Vox.
La ministra ha recordado que desde que en el año 2022 se puso en marcha el arraigo hay más de 640.000 personas que han visto su situación regularizada en el país, políticas que algunas personas como el Premio Nobel de Economía David Card pone como ejemplo sobre cómo se gestiona la migración.
"Ya no basta con defender lo público, hay que mejorar, hay que ampliar y en eso estamos todos los días trabajando, ampliando derechos y ampliando protección social", ha subrayado Elsa Saiz.
En este contexto, ha declarado que "ya no basta con simplemente aspirar a una inclusión", sino que es necesario trabajar todos los días por tener una sociedad mucho más cohesionada; por reconocer la diversidad, ya que fortalece a la sociedad y por tomar decisiones que no supongan proteger solamente a unos pocos, "dejando caer a familias y a trabajadores". "Construyendo entre todos una España mejor; yo creo que se trata de que cuidemos lo que nos une y que respetemos lo que nos diferencia", ha concluido.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha pronunciado de este modo en León, con motivo de su presencia en la Jornada 'Atrévete a construir futuro. Los Fondos Next Generation, motor de crecimiento en Castilla y León', donde ha participado en la mesa de trabajo 'Transformación social y administración pública. Los fondos europeos como motor de transformación'.