El embajador de Cuba en España denuncia el "cerco petrolero" de EEUU y reivindica la resistencia del pueblo cubano

El embajador de Cuba en España, Marcelino Medina, recibe el III Premio Villalar - IU

VALLADOLID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Cuba en España, Marcelino Medina, ha denunciado el endurecimiento del "bloqueo" de Estados Unidos contra la isla, que se ha traducido en un "cerco petrolero" que ha limitado de forma significativa la llegada de combustible en los últimos meses, y ha reivindicado la "resistencia" del pueblo cubano ante esta situación.

Lo ha hecho durante su participación en la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros con motivo del Día de Castilla y León, donde ha recogido el Premio Villalar y ha agradecido esta expresión de solidaridad con el pueblo cubano ante el "incremento despiadado" del "bloqueo" contra Cuba por parte de la Administración que lidera Donald Trump.

Una situación, ha sostenido, que en este momento ya tiene una "dimensión totalmente diferente porque va al cerco petrolero, a tratar de obstaculizar que llegue un barco de petróleo a la isla", de modo que en los últimos cuatro meses solo ha sido posible que un buque petrolero proveniente de Rusia haya llegado al país.

No obstante, el pueblo de Cuba ha logrado resistir para enfrantarse a esta situación de "manera muy heroica" en medio de "grandes dificultades", pero dispuestos a preservar sus "conquistas y todo lo que ha logrado la revolución cubana en la esfera social".

En este marco, ha advertido de la existencia de "amenazas reales" en un contexto en el que el mundo ha "evolucionado", por lo que su país tiene el "derecho y el deber de prepararse", si bien ha remarcado la disposición de "conversar y buscar la vía diplomática sobre bases de igualdad y respeto" a su soberanía.

Asimismo, ha destacado la "enorme capacidad de resistencia, creatividad y de disposición" del pueblo cubano para "enfrentar una situación que es totalmente injusta e injustificada".

También se ha referido a la posición de España en este contexto, que ha calificado de "solidaria" y de condena del bloqueo que el pueblo de Cuba "realmente aprecia".