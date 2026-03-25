El Embajador de Palestina advierte que las guerras deben tener un costo y apela a la unión por el futuro de la humanidad

El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed (centro), junto a representantes del PSOE en el Instituto Leonés de Cultura. - EUROPA PRESS

Insta a "no caer en la trampa" de vivir en un conflicto y "olvidar los otros" y agradece la postura de España en favor de la justicia

LEÓN, 25 Mar. (EUROPA PRESS) - El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha expresado este miércoles la importancia de que la comunidad internacional tenga conciencia de que los conflictos internacionales no pueden "pasar desapercibidos" o "sin un costo" y ha manifestado que es necesario "estrechar filas" por el futuro de la humanidad.

"Hoy estamos viviendo un segundo capítulo o un tercer capítulo de lo que se vivió en Palestina, luego en Ucrania, ahora en Irán y quién sabe dónde más", ha puntualizado y ha recalcado que, "por el futuro de la humanidad", es importante "estrechar filas" para hacer todo lo posible por un futuro mejor.

"En este mundo todo tiene que ver con todo y en política no existe la casualidad. Entonces, en Palestina ocurre lo que ocurre porque prácticamente ahí experimentan ciertas políticas que posteriormente implementan en otros sitios", ha argumentado.

Husni Abdel Wahed ha señalado que actualmente la humanidad vive en un momento "muy difícil" y ha precisado que la aceleración de acontecimientos hace que unos conflictos "reemplacen" a otros y así algunos de ellos "pasan al olvido". Según ha subrayado, es necesario recordar lo que ocurre en otras partes del mundo y "no caer en la trampa de vivir en un conflicto y olvidar los otros".

Finalmente, ha asegurado que los palestinos se sienten "muy agradecidos" hacia España por la "firme postura" tanto popular como institucional de compromiso, valores y principios a favor de la libertad, de la justicia, de la vida y del futuro de la humanidad.

El embajador de Palestina en España se ha pronunciado de este modo en el Instituto Leonés de Cultura (ILC), donde ha pronunciado una charla en el marco de un espacio de diálogo organizado por el PSOE de León sobre la situación actual del pueblo palestino desde una perspectiva política y humanitaria.

El acto ha contado con la participación la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio; la portavoz del PSOE de León, Lucía de Castro y el presidente de la Diputación Provincial, Gerardo Álvarez Courel, entre otros representantes socialistas.

El PSOE ha destacado la importancia de este tipo de encuentros para conocer de primera mano la realidad que atraviesa el pueblo palestino, así como su contexto internacional, político y social, en un momento especialmente complejo.