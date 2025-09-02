Los embalses del Duero bajan 2,3 puntos, hasta el 65,2% de su capacidad

Archivo - Vista del embalse del río Porma, a 28 de abril de 2023, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses de la cuenca del Duero ha bajado hasta el 65,2 por ciento de su capacidad, lo que equivale a 176 hectómetros cúbicos (hm3) y 2,3 puntos menos que hace siete días, y 4,2 puntos por debajo que hace un año, según la estadística difundida por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En concreto, de acuerdo a la estadística recogida por Europa Press, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 2 de septiembre un total de 4.953 hm3 de una capacidad total de 7.602.

Así, la reserva hídrica de los embalses del Duero esta semana se sitúa 9,8 puntos por encima del promedio de la década en este punto del año, que se situaba en el 55,4 por ciento, 4.162 hm3. Asimismo, supone 4,2 puntos menos a la alcanzada en las mismas fechas de hace un año, cuando estaba al 69,4 por ciento, 5.277 hm3.

En el total estatal, la reserva hídrica almacena 33.235 hm3 y están al 59,3 por ciento de su capacidad. Los embalses han perdido en esta última semana 825 hm3, o lo que es lo mismo, el 1,5 por ciento de su capacidad y se encuentran 8,5 puntos por encima del nivel que tenían el año pasado, cuando la reserva estaba al 50,8 por ciento.

Pese a este descenso, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Santander con 50,6 mm (50,6 l/m).

Por ámbitos, las cuencas internas del País Vasco siguen a la cabeza de la lista de cuencas con el 85,7 por ciento de su capacidad. Por encima del 60 por ciento se encuentran el Cantábrico Oriental (74 por ciento), el Cantábrico Occidental (66,7 por ciento), el Miño-Sil (73,9 por ciento), el Duero (65,2 por ciento), el Tajo (68,6 por ciento), Tinto, Odiel y Piedras (75,1 por ciento), el Ebro (60,1 por ciento) y las Cuencas internas de Cataluña (72,5 por ciento).

Por debajo del 60 por ciento figuran Galicia Costa (48,7 por ciento), Guadalete-Barbate (44,5 por ciento), el Guadalquivir (45,4 por ciento), la Cuenca Mediterránea Andaluza (48,6 por ciento), el Júcar (51,5 por ciento), el Guadiana (59,8 por ciento) y el Segura (22,5 por ciento), que vuelve a estar a la cola.

Además, por vertientes, la Atlántica está al 60,7 por ciento, mientras que la Mediterránea se sitúa en el 54,8 por ciento.