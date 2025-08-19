Los embalses del Duero bajan más de tres puntos en la última semana y se sitúan al 69,7% de su capacidad

VALLADOLID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca del Duero han registrado un nuevo descenso de 234 hectómetros cúbicos (hm3) en la última semana, hasta situarse al 69,7 por ciento de su capacidad, lo que supone más de tres puntos menos que la anterior semana, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En concreto, los embalses de la cuenca almacenan a fecha de este martes, 19 de agosto, 5.300 hm3 de una capacidad total de 7.602, 234 menos que la semana pasada, cuando se encontraban al 72,8 por ciento.

La reserva hídrica se encuentra cuatro puntos por debajo de la media de hace un año, cuando almacenaba 5.603 hm3, que representaba el 73,70 por ciento por ciento de la capacidad total, y un total de 11,3 puntos por encima de la media de los últimos diez años, que se sitúa en 4.442 hectómetros, lo que era un 58,4 por ciento del máximo almacenable.

A nivel nacional, la reserva hídrica almacena 34.734 hectómetros cúbicos (hm3) y están al 62 por ciento de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Aunque los embalses han perdido en esta última semana 1.055 hm3, o lo que es lo mismo, el 1,9 por ciento de su capacidad, se encuentran todavía 8,3 puntos por encima del nivel que tenían el año pasado por estas fechas, cuando la reserva estaba al 53,7 por ciento.

Las cuencas internas del País Vasco siguen una semana más a la cabeza de la lista de cuencas con el 85,7 por ciento de su capacidad. Por encima del 60 por ciento se encuentran el Cantábrico Oriental (74 por ciento), el Cantábrico Occidental (69 por ciento), el Miño-Sil (76,4 por ciento), el Duero (69,7 por ciento), el Tajo (70,7 por ciento), el Guadiana (61,2 por ciento), Tinto, Odiel y Piedras (77,7 por ciento), el Ebro (64,3 por ciento) y las Cuencas internas de Cataluña (74,4 por ciento).

Por debajo del 60 por ciento figuran Galicia Costa (52,3 por ciento), Guadalete-Barbate (45,8 por ciento), el Guadalquivir (47,7 por ciento), la Cuenca Mediterránea Andaluza (50,3 por ciento), el Júcar (53,8 por ciento) y el Segura (25,5 por ciento), que vuelve a estar a la cola. Según el último boletín de la Conferencia Hidrográfica del Segura (CHS), publicado este lunes, la cuenca está al 26 por ciento y tiene 292 hm3 almacenados. En comparación, el año pasado estaba al 18 por ciento y almacenaba 207 hm3.

Por vertientes, la Atlántica está al 63,2 por ciento y la Mediterránea, al 58,1 por ciento. Además, la reserva de uso consuntivo --de uso humano-- se encuentra al 56,46 por ciento y tiene 21.903 hm3 con datos a 18 de agosto. Mientras, la de uso hidroeléctrico está al 74,4 por ciento y almacena 12.831 hm3.