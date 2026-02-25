Los embalses del Duero mantienen la tendencia al alza en sus reservas, al 85%, con 2,7 puntos más que la pasada semana

Archivo - Vista del embalse del río Porma. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los embalses del Duero han ganado en la última semana 201 hectómetros cúbicos (hm3) y se encuentran al 85 por ciento de su capacidad, lo que supone 2,7 puntos más que hace una semana y 11 más que hace un año, cuando estaban al 74%, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos por Europa Press.

En concreto, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 24 de febrero un total de 6.459 hectómetros cúbicos (hm3) de una capacidad total de 7.602.

Así, la reserva hídrica de los embalses del Duero esta semana se sitúa 20 puntos por encima del promedio de la década en este punto del año, que se situaba en el 65 por ciento, lo que supone 4.852 hm3. Asimismo, supone 11 puntos más al agua almacenada en las mismas fechas de hace un año, cuando estaba al 74 por ciento, 5.408 hm3.

En el conjunto estatal, la reserva hídrica española está al 83%, con 46.229 hectómetros cúbicos (hm3), tras ganar 265 hm3 en una semana, es decir, el 0,5% de su capacidad total, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press.

Desde el inicio del tren de borrascas a finales de diciembre del 2025, los embalses han recogido 14.683 hm3, lo que les ha permitido ganar 26,7 puntos. Durante esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica y han sido escasas en la vertiente Mediterránea.

En concreto, la máxima se ha producido en San Sebastián - Donostia, donde se han recogido 81,9 litros por metro cuadrado (l/m2). Por zonas, la vertiente atlántica está al 85% con 36.053 hm3 mientras que la mediterránea se encuentra al 76,5% con 10.441 hm3.

En total, ocho cuencas están por encima del 90%: las Cuencas internas del País Vasco (95,2%), Galicia Costa (94,2%), Cantábrico Oriental (93,2%), Tinto, Odiel y Piedras (92,6%), Cuencas internas de Cataluña (92,2%), Cantábrico Occidental (92%), Guadalete-Barbate (91,8%) y Miño-Sil (91%).

Todas menos el Segura se encuentran por encima del 50%: Guadiana (86,1%), Duero (85%), Ebro (84,6%), Tajo (82,8%), Guadalquivir (81,8%), Cuenca Mediterránea Andaluza (73,4%) y Júcar (63,7%). De hecho, el Segura, que tradicionalmente almacena poca agua, se encuentra al 47,2%.