EmpleaCyL 2025: un nuevo programa de empleo local para contratar a unos 450 desempleados

VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves un nuevo programa de empleo local, 'EmpleaCyL 2025', con una inversión de 5.098.555 euros que permitirá la contratación de aproximadamente 450 personas desempleadas en diputaciones y municipios de más de 10.000 habitantes.

En el marco de este nuevo programa, promovido por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, las entidades beneficiarias recibirán una subvención directa para financiar los costes laborales de los trabajadores que contraten con el fin de que puedan realizar obras y servicios de interés general y social y beneficiar a los vecinos de los distintos municipios.

En concreto, con lo aprobado en el Consejo, se beneficiará a un total de 34 entidades locales de Castilla y León: las nueve diputaciones provinciales, el Consejo Comarcal del Bierzo y los 24 ayuntamientos de la Comunidad con una población superior a 10.000 habitantes.

'EmpleaCyL' está diseñado para apoyar la creación de empleo en los municipios con mayor número de personas desempleadas, prestando particular atención a aquellos de más de 20.000 habitantes, que concentran a un mayor volumen de personas en situación de desempleo y están fuera del ámbito de actuación de las diputaciones. A estos municipios de les asigna una subvención de 226.100 euros que les permitirá contratar a 20 trabajadores.

Paralelamente, se busca contribuir al impulso del empleo en el medio rural, promoviendo el desarrollo local mediante la prospección empresarial y el fomento de actividades económicas diferenciadoras. Con este fin se dota a las diputaciones provinciales de 124.355 euros y a los ayuntamientos de entre 10.000 y 20.000 habitantes con 45.200 euros, lo que les permitirá la contratación de once a cuatro trabajadores respectivamente.

En el caso de la provincia de León la aportación económica de ámbito provincial se distribuye entre la Diputación, con 90.440 euros, y el Consejo Comarcal del Bierzo, 33.915.

El programa forma parte del Plan de Empleo Local acordado en el seno del Diálogo Social, dotado inicialmente con casi 60 millones de euros para este ejercicio, y que tienen como objetivo fundamental promover la cohesión social y territorial.

Su implementación a través de la concesión de subvenciones directas permite dar una "respuesta ágil y adaptada a las necesidades específicas de cada territorio, optimizando la eficacia en el fomento del empleo".

Además, con el fin de facilitar la gestión, la Junta de Castilla y León anticipará la totalidad de las subvenciones aprobadas hoy a las entidades beneficiarias para que puedan formalizar los contratos a partir del próximo 15 de septiembre.

Las contrataciones deberán realizarse a jornada completa, con un periodo de 180 días, que deberá estar comprendido entre el 15 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026.