Empleada de la Administración de Valladolid tras repartir 157 millones: "Se ha resistido, pero este es nuestro"

VALLADOLID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empleada de la Administración 'La 7 de la suerte' de Valladolid, Esther Samaniego, que ha repartido 157 millones correspondientes a 126 series del 40.014, agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Nacional, ha mostrado su "alegría" por el premio, al tiempo que ha desvelado que esta mañana tenía el presentimiento de que iba a "repartir algo".

"Me he dicho, se está resistiendo... y cuando lo he oído he dicho ¡este es nuestro!", ha explicado a Europa Press visiblemente emocionada. Samaniego ha mostrado su satisfacción por haber dado el premio y, "sobre todo", por los agraciados.

"Es mucho dinero, No sé ni hacer las cuentas ahora mismo", ha continuado ante los medios que se han agolpado a las puertas de la administración ubicada en la céntrica calle Lencería, para confirmar que no se había devuelto "nada" de este número y que se había despachachado tanto en ventanilla como en web, además de ser un número "abonado" de esta administración.

"Tenemos clientes habituales que compran este número", ha admitido, uno de ellos de Palencia que es "compra todas las semanas y lo lleva", para señalar que desconoce a quién ha podido y, matizar, poco después "que de momento no se puede decir"

Por último, ha subrayado que, aunque nunca han dado "un premio tan grande como este", sí que había repartido el pasaddo año décimos de un cuarto y un quinto en este mismo sorteo.