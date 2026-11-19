VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación de Promotores de Energía Eólica (Apecyl) y la Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA Renovables, han reclamado "reconsiderar el incremento de impuestos sobre los parques eólicos" y han mostrado su "preocupación" por la reforma del canon eólico planteada en la comunidad

En un comunicado recogido por Europa Press, alertan de las "posibles consecuencias" de esta medida sobre "la competitividad de los parques eólicos, el mantenimiento de las inversiones existentes y el desarrollo de nuevos proyectos en la comunidad autónoma".

Por ello, consideran "importante recordar que los parques eólicos requieren de importantes inversiones iniciales, largos periodos de operación y una planificación financiera basada en condiciones regulatorias y fiscales estables".

El aumento de la carga tributaria sobre los parques eólicos "puede llevar a incrementar el precio de la electricidad para los consumidores".

"No tiene sentido subir impuestos justamente a aquellas actividades, como la energía eólica, que más contribuyen a ahorrar coste energético para los ciudadanos", han añadido.

Las asociaciones advierten también de que una mayor presión fiscal puede traducirse en un incremento de los costes y puede repercutir en un incremento en los precios de los contratos de venta de electricidad a los consumidores. "En la coyuntura energética actual hay que apostar por mecanismos que abaraten el precio de la electricidad para los ciudadanos y las empresas, y esta medida va en sentido contrario", han apuntado.

Han defendido que Castilla y León "ha construido durante décadas un importante liderazgo eólico", que "se traduce en ser la primera comunidad autónoma por potencia eólica instalada, en actividad económica, empleo, ingresos para los municipios y contribución a la generación eléctrica renovable del país".

Este posicionamiento es, destacan, "el resultado de inversiones sostenidas y de un marco que ha permitido el desarrollo de proyectos a largo plazo".

Por ello, advierten de que "alterar las condiciones económicas de las instalaciones eólicas puede afectar a las decisiones futuras de inversión".

Por otro lado, la "repotenciación" permite sustituir aerogeneradores antiguos por tecnologías "más eficientes", incrementar la producción eléctrica en emplazamientos existentes y optimizar el uso de infraestructuras y del territorio.

"Incorporar cambios en el esquema fiscal existente no contribuye a dinamizar las repotenciaciones pudiendo retrasar su desarrollo, y desaprovechando todas las ventajas tecnológicas, económicas y ambientales que trae consigo la renovación de aerogeneradores", han insistido.

Además, lo interpretan como "penalizar el desarrollo de la riqueza energética de Castilla y León", una "política errónea que no atrae inversiones".

En definitiva, creen que "Castilla y León tiene la oportunidad de seguir liderando el desarrollo eólico y aprovechar el potencial de modernización de sus parques eólicos". "Pero para ello, es imprescindible contar con un entorno fiscal estable, proporcionado y previsible, que favorezca la inversión, la innovación y la generación de valor en el territorio", han reclamado.