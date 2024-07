'Enclave de Agua' arranca este jueves con el Duero como epicentro y conciertos vermut en distintos puntos del centro

SORIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Enclave de Agua comienza este jueves y se extenderá hasta la jornada principal del sábado con nombres propios como el de Nik West así como grandes bandas internacionales que en muchos casos girarán en exclusiva en la capital soriana y presentarán sus discos.

Francia, Canadá, Estados Unidos, música nacional y grupos sorianos compartirán distintos espacios tanto en la sesión de tarde en la pradera, en la nocturna en el escenario principal, como en los conciertos vermut en el centro de la ciudad con dos puntos de encuentro en La Dehesa, junto al Kiosko y Casa Manolo en el Alto, y otro en la calle Vicente Tutor, detalla el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Además de ser espectadores, el festival incluye talleres y cursos para formar parte activa de este festival que se distingue por el género, el espacio en márgenes del Duero, la accesibilidad a todos y todas y la heterogeneidad de públicos.

Durante el certamen también habrá un curso de blues con sesiones intensivas de música negra que concluirá con las jam session que ya se han hecho un hueco en el programa y que en esta ocasión también baja al centro de la ciudad.

De nuevo, incluirá zonas de deporte al aire libre, artesanía, zona de juegos infantiles, área gastronómica y espacio de acampada.

Además de los visitantes, cada año son más los sorianos y sorianas que bajan a márgenes y se cifra en más de 30.000 las personas que pasarán por el río durante los tres días.

Por este motivo, se recomienda bajar caminando o utilizar el servicio de transporte público que se mantendrá hasta las 04.30 horas de la madrugada.

PROGRAMA

El cartel comienza el día 25 de julio en la pradera con la ya famosa Enclave Jam Session. "Es un espacio que como sabéis está creado para obtener la participación de los músicos que manifiestan su vertiente más abierta", han explicado los organizadores.

Después llega el turno de una banda como Donny’s Black Shoes en el escenario de La Pradera para pasar al escenario principal con Dorrey Lyles, Tito Ramírez y cerrando los franceses de The Buttshakers, que actuaron "hace unos años". "Ahora la banda ha cambiado mucho, han incorporado nuevos músicos, han sacado dos discos más y creíamos que era el momento", añade la información.

El 26 de julio llega al cartel la banda de The Next Movement, de Suiza, los canadienses de The Brooks y los americanos de The Harlem Gospel Travelers, "un grupo espectacular, con una sección vocal que sorprenderá".

La jornada del sábado incluirá las actuaciones de Red Cactus y de The Twin Souls. "Red Cactus es una de las bandas que más gustó el año pasado y vuelve por petición popular. Es una edición muy marcada por la juventud y por proyectos novedosos y con una fuerte presencia de mujeres en los puestos más importantes del cartel como es el caso de la bajista y cantante Nik West que es el plato fuerte de este año y que clausurará el sábado", han explicado.

La página web incluye toda la información actualizada práctica del festival. "El objetivo es seguir siendo fieles a la identidad del festival y, como señalaba siempre Jesús Bárez, crecer pero hacerlo ordenadamente en un paraje increíble como es el Lavadero de Lanas", ha indicado, con un "menú lleno de música blues, de soul, del rhythm blues, de funk... de todos estos estilos que de alguna manera le dan esa identidad y esa personalidad propia al festival". "Somos otra vez esa llamita viva que alumbra y a día de hoy, Enclave de Agua es el festival de música negra más importante de España", concluye.