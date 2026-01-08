Encontrados muertos un varón y una mujer en el interior de un turismo en un garaje de Soria

SORIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón y una mujer han sido encontrados muertos este jueves en el interior de un turismo en un garaje particular situado en la calle Nuestra Señora de Calatañazor, en Soria capital, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El suceso se ha producido unos minutos antes de las 16.20 horas de este jueves, cuando una llamada ha informado de la presencia de dos personas inconscientes, un varón y una mujer, en el interior de un turismo en un garaje particular de la calle Nuestra Señora de Calatañazor de Soria.

El 112 ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico al lugar.

Tanto los sanitarios como los agentes de policía han realizado maniobras de reanimación de ambas personas, si bien han resultado finalmente fallecidas.

Las mismas fuentes han añadido que la Policía investiga actualmente las circunstancias del suceso.