La enmienda a la totalidad se debatirá el 12 de noviembre y las cinco comparecencias pendientes serán del 5 al 9

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno en el que se debatirán las enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos de la Comunidad de 2027, si las hubiese, tendrá lugar el jueves 12 de noviembre, tras la modificación del calendario de tramitación del presupuesto acordada por la Mesa de las Cortes tras la suspensión de la actividad parlamentaria esta semana por el accidente ferroviario ocurrido en la línea Madrid-Sevilla.

Además, las cinco comparecencias aplazadas relativas a las áreas de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial; Sanidad y Bienestar Social; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; Educación y Cultura, Turismo y Deporte, se han programado entre los días 5, martes, y 9 de noviembre, lunes, ya que los días 3 y 4 tendrá lugar el pleno ordinario.

No obstante, se mantienen las fechas previstas para el debate de las enmiendas parciales, que tendrán lugar los días 15 y 16 de diciembre, por lo que la suspensión de la actividad parlamentaria de esta semana sólo ha afectado al debate de la enmienda a la totalidad, que pasa del martes 10 de noviembre al jueves 12.

Previamente, el lunes 9 está fijado el vencimiento para la presentación de las enmiendas de devolución de las cuentas que serán calificadas por la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda al mismo día, y el martes 10 se reunirá la Mesa para ordenar el debate a la totalidad del 12.

Tras este Pleno, el día 13 concluirá el plazo para la presentación de enmiendas al articulado del proyecto de Ley de Presupuestos que se calificarán el día 19 y tras los correspondientes informes de la Ponencia --día 20-- y el dictamen de la Comisión --del 25 al 30 y del 1 al 4--, se debatirán finalmente en un pleno los días 15 y 16 de diciembre, como estaba previsto.