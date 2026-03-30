Enrique Cornejo deja la Dirección del Teatro Zorrilla de Valladolid tras 16 años al frente

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VALLADOLID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Teatro Zorrilla de Valladolid, Enrique Cornejo, ha anunciado su decisión de dejar su responsabilidad al frente de este espacio teatral tras 16 años de trayectoria desde su reinauguración, según han informado a Europa Press fuentes del teatro.

El empresario ha señalado que con esta decisión cierra un ciclo "lleno de satisfacciones" marcado por el "orgullo" que para él ha supuesto estar vinculado a "este espacio histórico".

Finalmente, Cornejo ha precisado que no abandona Valladolid y que inicia una nueva etapa adaptándose a "nuevos espacios" en los que continuará con su trayectoria, ya que, como ha precisado, estos proyectos serán la prolongación de la labor realizada hasta el momento en la ciudad.