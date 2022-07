Las entidades que conforman la Mesa del Refugiado de Salamanca invitan a sumarse a Junta y Subdelegación del Gobierno

SALAMANCA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha acogido este lunes la celebración de la Mesa Institucional del pacto de personas refugiadas, un encuentro en el que las entidades participantes han acordado invitar a Junta de Castilla y León y a Subdelegación del Gobierno a sumarse a la iniciativa.

Este órgano está compuesto por representantes de las seis instituciones que forman parte del 2015 el Pacto Institucional Local y Provincial para acoger a personas refugiadas: Ayuntamiento de Salamanca, Diputación de Salamanca, Cruz Roja, Cáritas Diocesana, ACCEM, Salamanca Acoge, Fundación Cepaim e Ymca.

En la reunión se han abordado las actividades realizadas por las entidades durante el pasado año y el actual -éste es el primer encuentro institucional desde el inicio de la pandemia-, así como una batería de propuestas para "mejorar la efectividad en el desarrollo del pacto".

En este sentido, los presentes han acordado de forma unánime solicitar la participación de la Subdelegación del Gobierno dentro del pacto, y en especial del área de Extranjería, "como organismo fundamental para la atención de las personas solicitantes de protección internacional".

Asimismo, han avanzado que instarán también a la Junta de Castilla y León, a través de la Delegación Territorial, a participar en el pacto, "al englobar los Servicios Sociales, la Gerencia de Salud, la Gerencia de Empleo así como la Dirección Provincial de Educación, aspectos claves para la atención a las personas refugiadas", según la nota de prensa difundida por el Ayuntamiento de Salamanca tras la reunión.

Entre otras propuestas organizativas, los representantes de las entidades participantes en el pacto institucional han coincidido en "la conveniencia de constituir un grupo de trabajo de intervención social para la redacción de protocolos de actuación con un mapa de recursos y servicios para las personas que esperan acceder al sistema de acogida, así como para aquellas que salen del sistema de acogida".

POTENCIAR LA COORDINACIÓN

Asimismo, han destacado el interés por potenciar las reuniones de la comisión técnica del Pacto, generar espacios de coordinación con la Junta de Castilla y León y, en especial, con la Gerencia Regional de Salud, así como el desarrollo de un plan de formación y sensibilización en materia de protección internacional dirigida básicamente hacia la administración pública.

Igualmente, han propuesto que las personas desplazadas desde Ucrania y alojadas fuera del sistema de acogida "realicen peticiones de derivación directa a segunda fase", dirigidas al Ministerio de Inclusión y "aportando informes de las entidades que acompañan en este tipo de modalidad de acogida, entidades locales y organizaciones sociales.

ATENCIÓN PRESTADA

En el capítulo de la atención prestada, en el pasado año la mesa atendió a "más de mil personas solicitantes o beneficiarios de protección internacional", a través de las entidades sociales participantes.

En la primera acogida se reportó por parte de ACCEM la atención a 237 personas; Cáritas y Cruz Roja atendieron a 600 personas a través de los convenios suscritos con el Ayuntamiento; y Salamanca Acoge, YMCA, Fundación Cepaim a más de cien cada una de ellas, ha indica el consistorio en la nota de prensa.

Durante el primer semestre del año 2022, las diferentes entidades sociales pertenecientes al Pacto están realizando "una atención integral" a las personas que solicitan asilo y que no se encuentran en el Sistema de Acogida, "ya sea porque no han logrado entrar, no han entrado nunca o porque han salido por rechazo en primera instancia de la solicitud de asilo".

PERFIL 2022

En los seis primeros meses han atendido a 430 personas entre todas las entidades participantes en el pacto. Las nacionalidades más frecuentes han sido las de Colombia (152), Venezuela (132), Perú (34), El Salvador (30) y Honduras (24).

El 53 por ciento de las personas atendidas han sido mujeres, la mayoría en edades comprendidas entre los 30 y 45 años. El 80 por ciento de las personas atendidas están conformadas por unidades familiares con más de dos miembros, en la mayoría de los casos con menores a cargo.

UCRANIA

De forma excepcional por la emergencia humanitaria en Ucrania, el Ayuntamiento ha reseñado que existen 196 plazas de emergencia gestionadas por ACCEM y Cruz Roja, así como 45 más de acogida.

Además, el Ayuntamiento de Salamanca ha habilitado 80 plazas en el Albergue Juvenil Lazarillo de Tormes, que ha puesto a disposición de las personas desplazadas desde Ucrania como consecuencia de la guerra con "una atención integral".

Además, el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento también ha efectuado entrevistas personalizadas para la participación de las personas refugiadas en itinerarios de inserción laboral.

Por otra parte, Proyecto Hombre también está gestionando 22 plazas de emergencia de personas desplazadas de Ucrania, con la gestión además de su integración en la ciudad "desde una perspectiva de atención integral y de desarrollo comunitario".