Envían un mensaje ES-Alert por una fuga de gas en un complejo agroalimentario de Fuentes de Béjar (Salamanca)

Protección Civil envía un mensaje a la población a través del sistema ES-ALERT por una fuga de gas natural de uno de los depósitos de un complejo agroalimentario de la localidad salmantina de Fuentes de Béjar - 112 CYL

SALAMANCA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil ha enviado un mensaje a la población a través del sistema ES-ALERT por una fuga de gas natural de uno de los depósitos de un complejo agroalimentario de la localidad salmantina de Fuentes de Béjar, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

A través del mensaje se ha recomendando a la población mantenerse alejada, en unos mil metros, del lugar, y mantener cerradas puertas y ventanas, así como circular por las proximidades.

En el lugar se encuentran los Bomberos de la Diputación de Salamanca y la Guardia Civil, si bien no hay personas heridas ni atrapadas.

La delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca ha activado el Plan de Protección Civil (PLANCAL) en situación 2.