El equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Burgos asegura que nadie alegó contra la incineradora

Niega que la instalación tenga un carácter regional y precisa que tan sólo tratará la materia orgánica generada en Burgos

BURGOS, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, ha asegurado que "ningún" colectivo ecologista, ni consistorio alguno ha presentado alegaciones contra la planta incineradora que promueve junto con Somacyl en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR).

Los colectivos contrarios a la planta tuvieron la oportunidad de "alegar, tras la autorización ambiental" por parte de la Junta de Castilla y León y "no lo hicieron", apunta Niño, quien sostiene que no se trata de una instalación que acoja los residuos de toda la Comunidad, sino que solo lo hará de la "fracción de orgánica del contenedor gris, que no se va a poder compostar" y que sólo afecta a Burgos.

En este sentido, Niño ha explicado que la planta regional de incineración de residuos "no va a estar en Burgos" y "hacer creer que es la planta regional" de la Junta de Castilla y León es "falso y absurdo", al tiempo que se ha quejado de "la manipulación" de algunos colectivos y ayuntamientos, en concreto de la "alcaldesa de Cardeñadijo", Mariela Grijalvo, a la que señal como una de las personas que ha llevado estas campañas de "desinformación", pese a mantener reuniones periódicas con colectivos y municipios.

Es más, Niño ha anunciado una "quinta" cita con los colectivos contrarios y municipios y barrios para esta misma jornada. Con esta convocatoria trata de "frenar los intentos de "manipulación con mensajes alarmistas y falsos".

El edil de Medio Ambiente ha reiterado que la incineradora del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Burgos es un proyecto del mandato anterior, cuando el socialista Daniel de la Rosa era alcalde de la ciudad, y ha asegurado que hubo "consenso" entre todos los grupos: "ni PP, ni PSOE, Podemos, Vox o Ciudadanos se opusieron" a la incineradora en las Cortes.

En cualquier caso, "el Ayuntamiento de Burgos ha apoyado desde el inicio" este proyecto, que es de Somacyl, y ha contado con "todo el respaldo". Para el actual equipo de Gobierno del PP es una "necesidad" ya que el "verdadero peligro", ha estimado Niño, "es dejarlo como está porque no cumple con la normativa".

Para que todo se haga desde la más estricta seguridad, el equipo de Gobierno ha pedido que las "mediciones" de los gases y partículas que se puedan expulsar al ambiente "sean públicos y conocidos por toda la población". En este sentido, Niño ha prometido que "nunca se podrá en marcha una incineradora que ponga en peligro la salud de la población".

CAMPAÑA SOBRE RECICLAJE

Carlos Niño también se ha referido a la campaña que el Ayuntamiento de Burgos va a llevar a cabo sobre el reciclaje en la ciudad. La idea del Área de Medio Ambiente es que se haga una "campaña de calle aprovechando las fiestas de la ciudad y de los barrios".

Así, las acciones más inminentes se llevarán a cabo en los barrios de Fátima, San Pedro y San Felices, San Fernando y Río Vena o San Cristóbal, como ha adelantado el edil. El objetivo es compartir responsabilidades y crear una conciencia aún mayor entre la población, sobre todo entre los más jóvenes.