Escape de gas sin afectados en la calle General Ruiz, en el centro de Valladolid

Los Bomberos de Valladolid trabajan en la zona de la calle General Ruiz donde se ha producido un escape de gas. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Valladolid y técnicos de la empresa suministradora Nedgia trabajan para subsanar la rotura de una tubería de gas que ha causado un escape en la calle General Ruiz, en el centro de la capital, que ha quedado cortada al tráfico para las tareas de reparación, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112 y de la Policía Municipal.

A las 13.32 horas de este jueves, el 112 ha recibido el aviso por el olor a gas en la intersección entre las calles Muro y General Ruiz y los alertantes aseguraban que procede de la rotura de una tubería por unas obras en la calle, sin registrarse por el momento heridos ni afectados.

El 112 ha avisado a los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid y la Policía Municipal y a la suministradora Nedgia, que ha enviado técnicos a la zona.

La Policía Municipal ha informado de que ha tenido que cortar totalmente al tráfico la calle General Ruiz para garantizar la seguridad de vecinos y viandantes, mientras los Bomberos trabajan en la zona para controlar la incidencia.