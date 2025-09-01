La Escolanía de Segovia abre el plazo de inscripción para el curso 2025/26

SEGOVIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Don Juan de Borbón, adscrita al Ayuntamiento de Segovia, ha abierto el plazo de inscripción para formar parte de la Escolanía, el coro de voces blancas integrado por niñas, niños y jóvenes de entre 8 y 16 años correspondiente al curso 2025/26.

El viernes 12 de septiembre, entre las 17.00 y las 18.00 horas, tendrá lugar una Jornada de Puertas Abiertas en la sala de ensayo habitual de La Cárcel-Centro de Creación, dirigida a niñas, niños y jóvenes interesados para que, sin compromiso, participen en un ensayo, conozcan el grupo y descubran de forma directa la experiencia de cantar en la Escolanía.

La Escolanía de Segovia basa el aprendizaje del canto a través de la práctica: los integrantes aprenden música y educan su voz mediante la participación en conciertos propios y colaboraciones con solistas, grupos y orquestas profesionales. No se requiere formación musical previa ni se realizan pruebas de admisión; el único requisito es el compromiso de asistencia y puntualidad a los ensayos, que se celebran dos veces por semana siguiendo el calendario escolar, y a los conciertos.

El curso comenzará el 8 de septiembre para quienes ya forman parte del coro, mientras las nuevas incorporaciones podrán realizarse durante todo el mes.

Las inscripciones están abiertas hasta el 13 de octubre. La matrícula tiene un coste único anual de 60 euros. En el caso de inscribirse varios hermanos, a partir de la segunda persona se aplica un 50 por ciento de descuento.

Las familias interesadas pueden formalizar la inscripción a través del enlace habilitado en la página web de la Fundación Don Juan de Borbón. Para cualquier consulta está disponible el correo electrónico: fundacion@fundaciondonjuandeborbon.org.