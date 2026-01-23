La Escuela de Gestión y Buen Gobierno de la Diputación de Segovia arranca el próximo martes con diez propuestas

La diputada responsable del Servicio de Asistencia a Municipios, Pilar Martín, presenta la iniciativa y recalca las temáticas de actualidad que componen el programa para este año - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nueva entrega de la Escuela de Gestión y Buen Gobierno de la Diputación de Segovia arranca el próximo martes día 27 de enero con un total de diez propuestas que tendrán lugar en el Salón de Plenos del palacio provincial, entre las que se encuentran cuestiones como nociones de comunicación, gestión de residuos o implementación de la Inteligencia Artificial (IA).

La diputada responsable del Servicio de Asistencia a Municipios, Pilar Martín, ha presentado este viernes la iniciativa durante una acto en el que ha recalcado las temáticas de actualidad que componen el programa para este año.

Un total de diez propuestas que, además de a alcaldes, concejales y personal de los ayuntamientos de la provincia --como ya es tradicional-- por primera vez se abren a la asistencia de cualquier trabajador de la institución provincial, por el interés de los campos que se abordan, por el nivel de los ponentes y por la aplicación práctica que pueden sacar para el desempeño de su labor diaria.

Se extenderán entre las 17.30 y las 19.30 horas de las fechas señaladas y en el caso del personal de la Diputación, habrá la compensación correspondiente en horas, según han indicado igualmente desde el Servicio de Asistencia a Municipios, tras la confirmación del Área de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General.

La primera sesión está programada para el 27 de enero, cuando la jefa de sección de Cooperación Local de la Diputación, María Gala Melero, dirija el curso sobre 'Subvenciones paso a paso: de la solicitud a la justificación".

Ya en febrero, el día 5 llegará el turno de Diaconía, una entidad social orientada a la acción y el trabajo con personas vulnerables, que propondrá la temática de 'La realidad de la trata con fines de explotación sexual y el camio con el mundo digital'.

Una sesión que se introduce con la idea de desarrollar también una sesión matutina en el Centro de Servicios Sociales 'La Fuencisla', mientras que las siguientes citas se adentrarán en el ámbito de la comunicación.

Así, los días 17 y 18 de marzo, la ponente invitada será la coach y formadora Nani Chaparro Rivera, que desplegará 'Comunicar: La magia de entendernos (de verdad)'.

Una línea que seguirá en abril, porque los días 28 y 29 de abril está programada la presencia de Ana Herrero Sanz, conocida como Ana Tan Tan.

Es comunicadora y formadora en oratoria y habilidades comunicativas y el título de su sesión es 'Hablar en público para representantes públicos: Elaboración, puesta en escena y defensa de intervenciones institucionales'.

El programa anual muestra que la cita de junio --el día 9-- se dedicará a 'Los depósitos de la memoria, ¿a nuestro alcance? Pasado, presente y ¿futuro? de los Archivos Municipales', con la ponencia de la responsable de Publicaciones, Patrimonio Artístico y Exposiciones de la Diputación de Segovia, Susana Vilches.

Tras la pausa que supondrá el verano, los cursos regresarán para encarar el último tramo del año 2026. Así, el 29 de septiembre está programada la presencia de María Teresa Herrero Encinas, técnico del Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Segovia, para hablar de 'Gestión de residuos domésticos en los municipios de la provincia de Segovia'.

Mientras, la irrupción de la inteligencia artificial justifica otra de las ponencias. Será la que corra a cargo del técnico jurídico especialista en Administración Electrónica, Protección de Datos y Transparencia de la Diputación, Isidro Gómez-Juárez, el 22 de octubre, sobre 'Implementación responsable de la IA en las Entidades Locales: casos de uso'.

Finalmente, la edición 2026 de la Escuela de Gestión y Buen Gobierno se cerrará el 26 de noviembre con la presencia del técnico superior medioambiental de la institución provincial, Ignacio Ocón Lozano, que dirigirá una sesión acerca de 'Posibilidades de la movilidad eléctrica en el medio rural: turismo, servicio público y ahorro'.