La escuela infantil de Rioseco cuenta con un nuevo aula ante el aumento de la demanda y tras invertir 48.399 euros

Conrado Iscar en la visita a la nueva aula de la escuela infantil de Medina de Rioseco. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el alcalde de Medina de Rioseco, David Esteban, han visitado este martes la Escuela Infantil Virgen de Castilviejo, que este curso abre un quinto aula con el fin de dar respuesta a la elevada demanda de plazas existente en el municipio.

La adecuación de esta nueva unidad se financia con fondos del Plan V de la Diputación de Valladolid, por importe de 48.399 euros y se enmarca en el compromiso de las instituciones por apoyar a las familias en la conciliación de la vida laboral y personal.

Esta ampliación se debe, en gran parte, a las medidas de gratuidad impulsadas por la Junta de Castilla y León para el primer ciclo de Educación Infantil -de 0 a 3 años- y a la colaboración económica de la Diputación para "en un tiempo récord" se haya adaptado uno de los módulos del Castillo como quinta aula de la Escuela Municipal.

El alcalde de Medina de Rioseco ha afirmado que "la apertura de una nueva aula en la Escuela Infantil Virgen de Castilviejo responde a las necesidades de las familias riosecanas y es un ejemplo del esfuerzo compartido entre administraciones para garantizar oportunidades educativas en nuestro municipio".

Por su parte, el presidente de la Diputación ha destacado que la educación en las primeras etapas "es un pilar fundamental para el futuro de la provincia" y ha reiterado el apoyo de la institución provincial a los municipios para asegurar que los vecinos del medio rural "dispongan de servicios de calidad".